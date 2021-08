Simone Inzaghi: “C’è voglia di iniziare bene. Mercato? Manca ancora qualcosa”

Conferenza stampa di vigilia di campionato per Simone Inzaghi che domani esordirà sulla panchina dell’Inter.

Queste le sue sensazioni: “Domani sia per me che per i giocatori sarà un’emozione ritrovare la gente dopo un anno e mezzo dove abbiamo giocato un calcio diverso in stadi vuoti. Sarà bellissimo ed emozionante, vogliamo iniziare bene questa nuova stagione. So che portiamo sul petto lo scudetto e vogliamo fare di tutto per difenderlo”.

Sugli obiettivi: “Gli obiettivi dell’Inter sono ambiziosi. Non mi piace fare proclami. A fare la differenza saranno le motivazioni che hanno i ragazzi e mi hanno fatto vedere che ne hanno da vendere. Faremo di tutto per far sì che le cose vadano al meglio. È una stagione dove ci saranno difficoltà ma sono fiducioso. L’obiettivo è la partita di domani contro il Genoa. Con la società c’è un confronto quotidiano, manca qualcosa dal mercato ma sono contento di quello che abbiamo fatto finora. Sapevamo che avremmo avuto problemi, abbiamo dovuto cedere Hakimi, non avremo Eriksen e poi è arrivata la cessione inaspettata di Lukaku. Dzeko lo avrei voluto a prescindere, Dumfries mi piace, avrà bisogno di tempo per ambientarsi. Poi c’è Dimarco, tornato qui, che può dire la sua. Cercheremo di fare il nostro meglio in tutti gli stadi d’Italia”.

Su Conte: “Compito complicato sostituirlo. Lo sapevo fin dal primo giusto ma con tifosi e ambiente remiamo dalla stessa parte. Abbiamo fatto cessioni importantissime per mettere in sicurezza il club, potranno esserci difficoltà, come sempre, e dovremo essere bravi a tirare fuori il meglio”.

Che attaccante serve dal mercato?

“In questo momento, per quel che riguarda il mercato, c’è un confronto quotidiano ma la mia unica concentrazione è per la partita di domani. Poi avremo altri giorni per pensare al resto”.

Foto: Twitter Inter