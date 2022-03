Simone Inzaghi: “C’è rammarico per la gara di andata. Il rosso a Sanchez ha compromesso tutto”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo il successo dei suoi a Liverpool, che però non basta per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League.

Queste le parole del tecnico a Mediaset: “Abbiamo fatto una grande gara, in uno stadio difficile e contro una squadra molto molto forte. C’è un po’ di rammarico per la gara d’andata, il 2-0 per gli avversari è stato un risultato ingiusto per quello che si è visto. Stasera abbiamo fatto la partita che dovevamo. Il gol di Lautaro aveva colpito il Liverpool, ma l’espulsione di Sanchez ha segnato l’ultima mezzora di gioco. Portiamo via una vittoria che ad Anfield fa piacere, ma è inutile per la qualificazione”.

Maturazione: “Penso di sì, gare del genere possono farci maturare, ce la siamo giocata alla pari col Liverpool tra andata e ritorno”.

Ora il campionato: “Domenica abbiamo il Torino che sta bene ed è in forma, vediamo come stanno De Vrij e Brozovic, speriamo possano recuperare in fretta”.

Foto: Twitter Inter