Simone Inzaghi cancella le bufale: “Caicedo non si muove”

Ai microfoni di Sky Sport ha commentato il successo della Lazio a Parma, un afono Simone Inzaghi che ha anche parlato di mercato.

Queste le sue parole: “Abbiamo approcciato bene il match, abbiamo meritato la vittoria e la squadra è stata bene in campo sviluppando trame importanti. Avremmo dovuto sbloccare prima il match ma è un risultato che ci dà autostima e fiducia”.

Su Caicedo: “Lui ha sempre avuto un ruolo importante con noi. Si fa volere bene dai compagni e in questo momento sta finalizzando tanto. Siamo contenti di lui e vogliamo che rimanga con noi”.

Perchè la Lazio ha perso troppi punti: “Abbiamo attraversato un periodo non semplice, con tante vicissitudini, e sappiamo che qualche punto l’abbiamo lasciato per strada. Abbiamo vinto le ultime due e nelle scorse meritavamo di più. Avendo la Champions sapevamo che qualcosa avremmo perso, ma la squadra non vuole mollare niente; vogliamo essere lì”.

Cosa ha detto Luis Alberto dopo il gol? “Ha giocato 3 partite ad altissimo livello, contro la Fiorentina aveva dato tantissimo e oggi sapevo che l’avrei risparmiato un po’”.

Foto: Twitter Lazio