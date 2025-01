Simone Inzaghi: “Calhanoglu? Fiducia per il derby. Palacios andrà a giocare”

Manca sempre meno all’appuntamento europeo che vedrà l’Inter scendere in campo contro il Monaco. Domani alle ore 21:00, infatti, andrà in scena il match e a parlare delle condizioni dei suoi giocatori è stato il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi. Queste le sue parole nella conferenza stampa di rito: “Calhanoglu domani non ci sarà, come Acerbi e Correa. Stanno lavorando bene, abbiamo fiducia, ma vedremo nei prossimi due giorni. C’è abbastanza fiducia però aspettiamo”. Spazio, poi, anche per il calciomercato e, in particolar modo, per la trattativa relativa a Palacios. Il calciatore nerazzurro è in dirittura al Monza e a confermare le voci è stato l’allenatore della Beneamata: “Sul mercato non posso aiutarvi, so che c’è questa trattativa per Palacios. Lui sta giocando molto bene ed è in crescita. Questi cinque mesi lo hanno aiutato tantissimo. Ha tante richieste perché la gente ha capito le sue qualità, probabilmente andrà a giocare questi quattro mesi. Per il resto mi concentro sul campo, sapendo che nell’ultimo mese e mezzo abbiamo avuto qualche imprevisto di troppo che non ha permesso di fare tanti cambi quanti ne avrei voluti fare”.

FOTO: sito ufficiale Inter