Simone Inzaghi: “Bisogna vincere, ma lo scudetto non dipende da noi. Stagione positiva”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria, analizzando il duello scudetto con il Milan.

Queste le sue parole: “Sceglierei un episodio a colori e non in bianco e nero come tanti pensavano. Abbiamo vinto due trofei, trovato gli ottavi di Champions e siamo qui a giocarci lo scudetto all’ultima giornata”

Sulla vigilia: “La squadra ha fatto una settimana come le altre per preparare la partita, abbiamo novanta minuti da giocare sapendo che non dipende da noi, ma daremo il 120 per cento e poi vedremo cosa accadrà”

Sulla partita: “Guardiamo solo alla Sampdoria, hanno fatto una grande partita contro la Fiorentina, una squadra libera di testa e sappiamo che il nostro destino non dipende solo da noi, ma passa dalla Samp”.

Foto: Sito Inter