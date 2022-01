Simone Inzaghi: “Battere la Juve non è mai semplice. Siamo contenti. Zhang ha promesso un premio ai ragazzi”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sulla Juve in Supercoppa.

Queste le sue parole: “Abbiamo incontrato una grandissima squadra che ha fatto una partita da Juve. Non ci ha creato grandi difficoltà ma ha fatto una grande gara. Sono stati sempre dentro la partita, han fatto la gara. Batterli non è mai semplice, anche se io avevo precedenti favorevoli con loro in Supercoppa. Sono molto soddisfatto”.

Sui cambi: “Penso tutti volessero giocare, di volta in volta devo fare scelte. Anche Gagliardini con la Lazio è stato il migliore ma non ha giocato un minuto. Ho quattro attaccanti fortissimi, oggi anche Vidal ci ha dato una mano e Dimarco è stato determinante per il gol. Dobbiamo continuare in questo modo, erano 12 anni che l’Inter non vinceva una Supercoppa. Per questa società è passato troppo tempo”.