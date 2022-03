Simone Inzaghi: “Approccio sbagliato. Ma avremmo meritato il pari prima e forse l’avremmo vinta”

Un pari che penalizza nuovamente l’Inter nella corsa allo scudetto, con il Milan ora distante quattro lunghezze seppur con una gara in più. Queste le parole di Inzaghi a Dazn al termine della gara: “Abbiamo sbagliato l’approccio. Nel primo tempo come aggressività meglio il Torino, anche se Berisha ha fatto due interventi strepitosi. Se avessimo trovato il pari prima, forse l’avremmo vinta. Abbiamo perso energie e giocatori in un momento cruciale della stagione, ma questo non deve essere un alibi. Ci rimangono 10 finali più la Coppa Italia. C’è stanchezza fisica e mentale, ma siamo l’Inter e possiamo fare meglio. Oggi non siamo partiti bene, ma poi abbiamo creato tantissimo. Favoriti? Sappiamo dove siamo partiti e che abbiamo fatto ricredere molti. Qualcuna delle avversarie ha avuto più tempo per allenarsi, ma noi non ci tireremo indietro e vedremo come finirà. Siamo in tante squadre che diamo vita ad un duello entusiasmante”.

FOTO: Twitter Inter