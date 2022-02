Simone Inzaghi: “Approccio sbagliato. All’intervallo ne avrei cambiati più di due”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni: “Dovevamo stare più attenti, nel secondo tempo abbiamo creato tantissimo, ma l’approccio doveva essere diverso ben oltre le fatiche di Champions e i grandi meriti del Sassuolo. Ora dobbiamo ritrovare energie, siamo tutte lì, ci aspettano 13 finali. Non siamo riusciti ad aprirla con un guizzo, se avessi potuto alla fine del primo tempo ne avrei cambiati più di due. Una partita che non va bene ma dobbiamo mettercela alle spalle, avevamo qualche assenza pesante ma dobbiamo essere più forti di questi particolari. Non abbiamo avuto tensione o ansia, c’è mancata brillantezza fisica e mentale, abbiamo preso i primi due gol che solitamente non si prendono. Siamo ancora il migliore attacco, torneremo a segnare con più convinzione. Sono maggiormente preoccupato degli errori difensivi che dell’attacco, oggi dovevamo essere più attenti perché il Sassuolo è una squadra tecnica e lo aveva dimostrato vincendo su campi difficili”.

Foto: sito Inter