Simone Inzaghi: “Ancora non ho vinto un derby? E’ la volta buona. Un vice di Brozovic? Sul mercato faremo qualcosa”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha presentato in conferenza stampa la gara contro il Milan di domani.

Queste alcune suoi passaggi: “La regola del gol in trasferta? Se ne era discusso, bisognava omologarsi alle gare europee, ma andremo avanti così e lo accettiamo. Non avendo segnato all’andata, dovremo tenerne conto per domani sera, sapendo che un pareggio con gol ci eliminerebbe”.

Ancora non è arrivato il successo in un derby di Milano: “In campionato abbiamo giocato due derby molto bene, all’andata sapevamo del gol in trasferta e ci ha bloccato. Avremo una grandissima occasione da sfruttare nel migliore dei modi. E’ arrivato il momento di vincere un derby”

Sulla corsa scudetto: “Vale una finale, ma ripeto che sono due competizioni diverse. Come ha detto Pioli non avrà ripercussioni sullo scudetto, ne da una parte e ne dall’altra. Domani daremo priorità assoluta alla partita, una volta finita, indipendentemente dal risultato, ci concentreremo con motivazioni e pensieri sulla Roma e sul nostro campionato”

Sul vice Brozovic: “Marcelo è un giocatore importante, lo hanno sostituito Barella, Calhanoglu, Vidal a Liverpool. Abbiamo elementi di grande valore che hanno dato il massimo. Probabilmente, parlando con la dirigenza, prenderemo qualcuno. Vedremo a fine stagione, sul mercato faremo qualcosa”

Sugli attaccanti: “Ho cinque attaccanti, tutti in ottimo stato e che meriterebbero per questo di giocare. Possono giocare tutti, con tutti. Sceglierò la soluzione migliore, la scelta degli attaccanti dipende sempre dal tipo di partita. Dzeko e Correa hanno fatto un ottimo lavoro con il Verona, Lautaro e Sanchez sono entrati e hanno segnato entrambi. Dipende sempre dal match e da come questo evolve”

Foto: Twitter Inter