Simone Inzaghi: “Abbiamo sbagliato l’approccio, primo tempo insufficiente. Il pareggio non mi soddisfa”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo il pareggio tra Inter e Fiorentina.

Queste le sue parole: “Il primo tempo è stato insufficiente, una squadra come la nostra deve fare meglio. Abbiamo sbagliato l’approccio. Nel secondo tempo, dopo il gol, abbiamo creato di più ma è un momento no. Aver fatto 7 punti nelle ultime 7 partite comincia a pesare, bisogna fare di più. La Fiorentina è venuta qui e ha fatto un ottimo primo tempo, mentre nel secondo siamo stati meglio noi. Alla fine viene fuori un pareggio che non mi soddisfa”.

Ha paura del contraccolpo psicologico? “Paura no, responsabilità sì. Abbiamo fatto novembre, dicembre e inizio gennaio perfetti, ora siamo in calo. Dobbiamo però rimanere tranquilli e lavorare di più, mancano i risultati: non creiamo tantissimo ma finalizziamo meno di quanto siamo abituati”.

Approccio sbagliato: “Si veniva da un altro approccio a Torino dove non avevamo fatto bene. Mi aspettavo di più anche se non sono esente da colpe, da allenatore sono il primo responsabile. I ragazzi hanno messo quanto avevano, in qualche episodio non siamo stati bravissimi”.

La sosta farà bene? “Avremo dodici-tredici nazionali, dovremo essere bravi. Non so se ci sarà bene, me lo auguro. Col 2-1 di Sanchez staremmo parlando di altro ma abbiamo tutto il tempo per poterci rialzare”.

La squadra crea: “Sarei più preoccupato se la squadra non creasse, nel secondo tempo abbiamo avuto tantissime situazioni. Anche senza vittoria la squadra ha creato, c’è stata un po’ di frenesia che l’ha condizionata”.

Sfida alla Juve: “L’abbiamo già sfidata due volte tra campionato e Supercoppa, sappiamo che sono un grandissimo avversario”.

Foto: Twitter Inter