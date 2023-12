Simone Inzaghi: “A Genova servirà una gara accorta. Avremo qualche assenza. Il 2023? Ricco di soddisfazioni”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara con il Genoa.

Queste le sue parole: “Sarà una partita combattuta, il Genoa è in un ottimo momento e ha giocatori di qualità, con un allenatore preparato che sta facendo bene. Dovremo fare una partita accorta, di grandissima intensità”.

Cambierà l’approccio alla gara in base a come giocherà il Genoa? “Chiaramente i nostri principi rimarranno sempre gli stessi. Il Genoa ha diverse soluzione, rientreranno giocatori importanti, ma la nostra fisionomia di gioco sarà uguale”.

Farà turnover? “Sì, avremo qualche assenza ma le turnazioni devono essere una soluzione, non un problema. Domani vedremo chi tornerà disponibile e chi no. Mancano 21 partite, per il momento siamo soddisfatti dei numeri. Il segreto è la grandissima disponibilità che stanno mettendo tutti i giocatori”.

Ultima partita dell’anno. Come definirebbe con una parola il 2023? “È stato ricco di soddisfazioni, abbiamo vinto e fatto una finale di Champions stimolante. Abbiamo tanta ambizione e guardiamo al 2024 con tantissimo entusiasmo”.

