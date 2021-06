Simon Kjaer, il capitano che tutti vorrebbero avere

Ha tolto lingua dalla gola di Eriksen, lo ha messo su un lato per favorire il soccorso dello staff medico. Lo ha protetto dalle telecamere, facendo schierare la squadra in cerchio intorno al compagno, ha rincuorato, dato forza e consolato la moglie di Eriksen distrutta, che non stava capendo cosa stesse accadendo al marito. E ha tenuto calma la squadra.

E non importa se alla ripresa del match, la Danimarca abbia perso. Questa sera spicca la figura di Simon Kjaer, un vero uomo, un vero capitano, quello che tutti gli allenatori vorrebbero avere.

Questa sera ha vinto lui, sicuramente, oltre Eriksen ovviamente, che ha vinto la battaglia più difficile, e chissà, magari, proprio il pronto intervento di Kjaer, ha fatto sì che ora si stesse parlando di un lieto fine, e non di una tragedia immensa.

Complimenti Simon, vero capitano.

Foto: Instagram personale