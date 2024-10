Simon (ct Israele): “Italia e Francia giocano in modo simile. Le contestazioni? Vediamo e sentiamo tutto, ma non possiamo controllare le cose”

Ben Simon, commissario tecnico di Israele, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Nations League contro l’Italia di domani. Qui di seguito alcune sue dichiarazioni.

Le contestazioni: “Vediamo e sentiamo tutto, ma non possiamo controllare le cose, ci stiamo preparando, non guardando fuori. Vogliamo fare del nostro meglio”.

La partita: “Italia e Francia giocano in modo diverso ma l’approccio è simile, a tratti abbiamo giocato bene contro la Francia e anche all’andata contro l’Italia. Vogliamo essere competitivi, dobbiamo restare in partita per tutta la gara, non mi piace il garbage time. Stiamo preparando una partita contro una nazionale molto forte”.

