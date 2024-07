Simic saluta il Milan: “Ho realizzato il sogno di esordire e segnare in Serie A con la maglia rossonera”

Il saluto al mondo rossonero accorpa emozioni contrastanti. “Dire addio non è mai facile. È stata un’esperienza meravigliosa e indimenticabile, con tantissime gioie però anche delusioni”. Jan-Carlo Simic ha affidato ai social il suo messaggio d’addio al Milan. Il difensore classe 2005 ha scelto di fare una nuova esperienza all’Anderlecht.”Un percorso che mi ha fatto crescere come calciatore e come uomo. La cosa certa è che vado via con un grande sorriso, perché ho realizzato il sogno di esordire e segnare in Serie A con la maglia rossonera. Un grazie va però soprattutto ai tifosi del Milan, per l’affetto dimostratomi e per avermi sempre fatto sentire a casa. Tutti voi sarete sempre nel mio cuore. Grazie Milan, sarò sempre uno di voi”.

Foto: Instagram Anderlecht