Simic: “La Dinamo Zagabria non è forte come due anni fa. Maldini? Prima erano tutti scettici sul suo ruolo da dirigente”

Dinamo Zagabria-Milan, sfida decisiva di Champions League, sarà anche la sfida dei ricordi di Dario Simic, doppio ex delle due squadre. Lo stesso difensore ha parlato del match al portale croato 24sat.hr: “Quello di Champions è un girone speciale per me: Dinamo e Milan sono le mie ex squadre e nel Salisburgo gioca mio figlio. E’ una competizione sempre speciale, ho avuto la fortuna di giocarla con entrambe le squadre e di vincerla due volte col Milan. La Dinamo in Europa gioca sempre bene, anche se questa squadra non è forte come quella di due anni fa. Per il Milan comunque sarà una sfida impegnativa, per vincere dovrà fare una grande gara. Il lavoro di Maldini in rossonero? E’ un grande uomo, è stato anche un grande giocatore e io ho avuto il privilegio di giocare con lui a Milano. All’inizio molti erano scettici sul suo ruolo da dirigente, ma tutti i giocatori arrivati in rossonero sono progrediti e questa è la prova che il club è sulla strada giusta. Il Milan può fare bene in Europa”.

Foto: croatiaweek