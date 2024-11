Simeone: “Vivo il presente, sono in pace e in un posto che amo molto”

Festeggiamenti al gol vittoria: “Eravamo contenti. Ieri sera abbiamo avuto una bella chiacchierata, quelle che facciamo di solito. Abbiamo parlato chiaramente, spiegando cosa ci aspettiamo da lui e quanto sia importante. Per caso, è arrivata la dea Fortuna, una grande visione di gioco di De Paul, un movimento senza palla e un gol. In poco tempo ci ha dato molta qualità, che è ciò che conta. Abbiamo parlato di cose di calcio, che è necessario affrontare quando un giocatore arriva e non conosce ancora bene il mio modo di gestire la squadra. Io non ho impegni con nessuno, se ho bisogno che qualcuno giochi 10 minuti, deve farlo con tutta la forza. È entrato come volevamo, per rendere come ha reso”.