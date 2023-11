Simeone: “Un giorno mi piacerebbe giocare in Liga, ma mai in una squadra di mio padre”

Nel corso della sua intervista a Marca, l’attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha parlato anche del suo ipotetico futuro, affermando che un giorno vorrebbe poter giocare in Liga.

Queste le sue parole: “Mi mancano ancora tanti anni di carriera e spero un giorno possa succedere. Il calcio dà tante possibilità e spero un giorno di poter essere vicino a mio padre e di non dover prendere l’aereo per vederlo”.

Perché non sceglierebbe mai una squadra allenata dal Cholo? “Perché è difficile entrare in un gruppo dove tuo padre è l’allenatore. I giocatori sono egoisti, potrebbero dire “c’è il figlio di Simeone…”. O magari devono parlare dell’allenatore e ci sono io lì… Sarebbe complicato”.

Foto: Instagram Napoli