Simeone: “Trippier può andare al Newcastle. Covid? Tampone negativo, ora attendo l’esito del secondo”

Diego Simeone , allenatore dell’Atletico Madrid, potrebbe già tornare in panchina dopo essere risultato negativo a un test molecolare in seguito alla positività riscontrata negli scorsi giorni.

Ecco le parole del tecnico dei colchoneros nel corso della conferenza in vista della sfida contro il Rayo Vallecano: “Ieri ho effettuato un test molecolare ed era negativo. Ora aspetto l’esito di quello effettuato tramite La Liga sperando di poter essere a bordo campo per la partita contro il Rayo Vallecano. Trippier al Newcastle? Deve decidere se proseguire la propria carriera con noi oppure se prendere un’altra strada. In seguito alla sua decisione ci muoveremo di conseguenza”.