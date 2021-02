Simeone: “Tanti casi di positività? Periodo complicato in tutto il mondo, bisogna adattarsi”

Nel post partita di Atletico Madrid-Celta Vigo, che ha chiuso la 22° giornata di Liga, Diego Simeone, analizzando la partita e le possibili difficoltà relative ai tanti casi di positività nel gruppo squadra dei colchoneros, ha così commentato la questione in conferenza stampa: “Stiamo attraversando un periodo complicato nel mondo e dobbiamo adattarci a tutte le complicazioni. Dovevamo prenderci cura l’uno dell’altro e ci sono casi di Covid oltre all’Atletico, in tutto il mondo, dobbiamo adattarci. Devi essere pronto quando succedono queste cose. E abbiamo giocatori pronti a tornare, e come ho detto prima, abbiamo giocatori che non hanno ancora giocato. Vogliamo che tutti i nostri giocatori siano in buona forma il più rapidamente possibile in modo che la squadra sia competitiva “.

Foto: libertaddigital