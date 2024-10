Simeone sul Clàsico: “Entrambe le squadre non possono ottenere 3 punti, noi abbiamo una partita difficile”

Diego Simeone ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia del match contro il Betis Siviglia, soffermandosi anche sul Clásico tra Barcellona e Real Madrid previsto per domani:

“Il fatto che ci sia il Clàsico può essere un punto a favore per noi, ma domani dobbiamo dare valore e importanza alla nostra partita, qualunque cosa succeda. È chiaro che non possono ottenere entrambe i tre punti, ma noi abbiamo una partita difficile, dura, contro una rivale che gioca sempre meglio, un grande allenatore che mette in campo un calcio creativo. Sono migliorati nel recupero palla e vedo una squadra che ci porterà ad una partita molto complicata“.

Foto: Instagram Atletico Madrid