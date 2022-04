Simeone: “Suarez? È determinante, ma ci aspettiamo di più”

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest’oggi, Diego Simeone ha toccato i temi Luis Suarez, Joao Felix e non solo: “Suarez? La situazione di Luis è quella di qualsiasi altro compagno che compete con gli altri. È decisivo e molto importante per noi, abbiamo visto su che livello ha reso nella scorsa stagione. Ci aspettiamo di più da lui e che risponda presente quando la squadra necessita del suo apporto. A Vallecas quando è entrato aveva una situazione molto chiara e avrà sempre delle occasioni. Crediamo in lui, così come cerchiamo il meglio per la squadra e puntiamo a sfruttare i momenti migliori di ognuno di loro. In questo momento Joao Felix e Griezmann stanno rispondendo bene e garantiscono equilibrio, ma nel calcio si vive giorno dopo giorno, tutti nel reparto offensivo avranno opportunità. Joao è in un grande momento, si sente bene, forte, coinvolto in ciò di cui la squadra ha bisogno. Si sta comportando ed è per questo che sta giocando“.

Foto: Twitter Atletico Madrid