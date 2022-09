Simeone su Molina: “Sono stato io a volerlo, ci fidiamo di lui. Deve migliorare in difesa”

Avvio complicato per Nahuel Molina con la maglia dell’Atletico Madrid. A tal proposito, Diego Simeone ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue parole:”Amiamo Molina, è un giocatore che ho voluto io e per il quale ho insistito affinché venisse. È il giocatore di cui abbiamo bisogno. È vero che in fase difensiva deve migliorarsi, ma non è la prima volta che succede per un giocatore nuovo. Ci fidiamo molto di lui, ha 24 anni, un’età molto buona per crescere”.

Foto: Instagram Atletico Madrid