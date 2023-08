Simeone su Joao Felix: “Voglio vincere, non mi interessa chi c’è per raggiungere l’obiettivo”

Nel corso della sua intervista a Marca, Simeone ha parlato anche della situazione relativa a Joao Felix, il cui futuro è tutt’altro che deciso: “Io voglio vincere, non mi interessa chi c’è per raggiungere l’obiettivo. Mi sono comportato con lui cercando di fare del mio meglio, per ottenere qualcosa da lui, ma forse nella sua ricerca ha bisogno di qualcosa in più. È un grande calciatore – prosegue Simeone – con tanti strumenti che molti altri vorrebbero avere. Sul suo futuro deciderà lui insieme al club e al suo entourage”.

Foto: Twitter La Liga