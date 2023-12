Simeone su De Paul: “È fondamentale per noi. E continuerà a crescere”

Prima della pausa natalizia, LaLiga si è chiusa col recupero della quarta giornata fra Atletico Madrid e Siviglia, gara vinta dai Colchoneros anche grazie ad una grandissima prestazione di Rodrigo De Paul. Questo il pensiero del tecnico dell’Atletico Madrid a margine del successo contro gli andalusi: “Rodrigo è un giocatore davvero importante per noi. Lo dico perché sta continuando a crescere e quello che farà ancora in più sarà un bene principalmente per lui stesso e poi anche per la squadra, perché la rafforzerà ulteriormente”