Simeone su Azpilicueta: “Servono uomini, giocatori funzionali alla nostra filosofia di gioco”

Diego Pablo Simeone ha parlato dall’Oracle Park, dove l’Atlético Madrid ha chiuso il tour pre-campionato con la sfida al Siviglia. Il tecnico ha parlato anche di Cesar Azpilicueta, queste le parole riportate da Marca: “È importante per noi, ne abbiamo bisogno. Gareggia e darà sempre il massimo, lo si vede dal suo slancio e dalla sua voglia di aiutare. Questa volta ha aiutato nella ripresa, sia come difensore centrale a destra che come ala. Servono uomini, giocatori importanti che rispondano a quello di cui ha bisogno il gioco”.

Foto: Uefa.com