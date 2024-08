Simeone: “Stiamo lavorando bene con la società. Gallagher mi piace molto”

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone è intervenuto oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro il Girona: “Durante la settimana l’allenamento può essere spostato alla domenica. Non ho dubbi che i calciatori possano sempre combinare. Cerca la squadra preparata a supportare le caratteristiche di alcuni giocatori. Sono più entusiasta di chiunque altro per un’opzione per Griezmann, Sorloth e Julián. Qualsiasi combinazione può essere buona”.

Sul paragone con la rosa della scorsa stagione: “È difficile parlare di una rosa che stiamo appena ultimando con un grande lavoro che sta facendo la società. Cerchiamo la competizione e la competizione ci farà alzare il livello tra di noi e gareggeremo meglio fuori”.

Sulle strategie del club: “Stiamo lavorando molto bene con la società, stiamo realizzando tutto quello di cui parlavamo da qualche mese, il percorso è quello che volevamo. Mancano due giocatori e tra poche ore saranno con noi”.

Sul nuovo acquisto Gallagher: “Mi piace molto, fa un ottimo lavoro ovunque lo metti, una condizione di lavoro, talento e aggressività che gli farà molto bene. Può giocare in qualsiasi posizione al centro, un gran tiro, una traiettoria… Aggiungerà cose importanti e mentre si ambienta in queste partite speriamo di vedere il calciatore che abbiamo”.

