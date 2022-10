Simeone: “Spalletti mi lascia libero, sarò sempre a sua disposizione. Sfrutterò ogni minuto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Simeone, attaccante del Napoli premiato come Player of The Match della sfida contro i Rangers decisa da una sua doppietta, ha così commentato il successo per 3-0: “È emozionante, cerco sempre di dare tutto, oggi ho fatto una grandissima partita e (il trofeo, ndr) è un grandissimo regalo che condivido con i tifosi. Lavoriamo tutti i giorni. Arriviamo a Liverpool nelle migliori condizioni, ma non dimentichiamoci che prima ci sarà una partita di campionato importante (con il Sassuolo, ndr)”.

Poi ha proseguito parlando delle richieste di Spalletti e di come si trova con il compagno di reparto Giacomo Raspadori: “Mi ha dato libertà di essere come sono, attaccando gli spazi. Jack è un grandissimo ragazzo e giocatore, è un vantaggio per chi va sulla profondità poterci giocare, ti aiuta avere uno come lui. Sarò sempre a disposizione, quando il mister mi metterà proverò ad aiutare la squadra, sfruttando ogni minuto”.

Infine, ha parlato anche dell’eliminazione dell’Atletico Madrid: “Ho visto, un peccato… L’importante è che stiamo bene noi, credo sarà contento anche lui della partita che ho fatto”. E della curiosità statistica che ha in comune con il Cholo: “Io e mio padre gli unici argentini con 4 gol nelle prime quattro partite di Champions? Deve essere una cosa di famiglia”.

Foto: Instagram Napoli