Simeone: “Spalletti ci dà quel qualcosa in più. Ti fa capire che crede in te”

Giovanni Simeone attaccante del Napoli, ha parlato a Sky, dove ha elogiato l’allenatore Luciano Spalletti, riconoscendogli il merito di aver tirato fuori il massimo da tutti i giocatori: “Siamo tutti carichi, Spalletti cerca di darci sempre qualcosa in più – ammette l’attaccante – Lui vuole farci esprimere al massimo, è carico e ci fa piacere. Vedere un allenatore che ti spinge a fare sempre di più ti fa capire che crede in te. Se non ti parla, vuol dire che ha fatto tutto”.

Foto: twitter Napoli