Simeone: “Sono sempre ottimista. Morata? Domani segnerà”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Betis: “Penso che abbiamo fatto una buona Coppa fino alla partita di Bilbao, dove loro sono stati superiori e hanno vinto meritatamente. Ciò che la vita mi insegna è continuare a prepararmi per quello che verrà, che è il Betis, che è ciò che conta. Cerchiamo di fare una bella partita e di proseguire il buon cammino in campionato”.

Sulle condizioni di Griezmann: “I medici riferiranno sull’andamento della situazione”.

Sulla lotta Champions: “Sono sempre ottimista. Cerco sempre di pensare a cose belle. Per arrivare dove vogliamo ci vuole un grande impegno nella parte finale del campionato e ovviamente nel duello con l’Inter in Champions League”.

Sul momento di Morata: “Succede a tutti gli attaccanti. Quando non attraversano una fase positiva in termini di gol, c’è sempre quella sensazione di mancanza. Domani segnerà”

