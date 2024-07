Simeone: “Sono giorni intensi, contento per il gol. Stiamo lavorando bene”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato a One Fotball dopo l’amichevole odierna.

Queste le sue parole: “E’ stata una bella partita. Sono giorni intensi e sono contento anche per il gol. Ci stiamo preparando per l’inizio della stagione. Tante volte le amichevoli sono solo una parola, perché sono sempre partite vere. Mi trovo bene a Castel di Sangro, si lavora molto bene e i tifosi sono sempre tanti e vicini a noi. Sono contento e stiamo lavorando bene”.

Foto: Instagram Napoli