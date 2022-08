Simeone saluta i tifosi del Verona: “Spero che abbiate di me sempre bei ricordi. Gli stessi che porterò io”

Giovanni Simeone, da alcuni giorni è un nuovo giocatore del Napoli.

L’argentino ha postato sui social il suo saluto all‘Hellas Verona, dove ha vissuto una stagione importante, che lo ha rilanciato dopo anni difficili.

Queste le sue parole: “Caro Verona, cari gialloblù. Dopo alcuni giorni intensi, volevo ringraziarvi per ogni momento vissuto insieme e ogni dimostrazione di affetto che mi avete dato durante l’anno. Ho trovato una città che vive per il calcio, che vive per l’Hellas. Voglio ringraziarvi tutti per avermi dato tutto. E spero che abbiate sempre di me gli stessi bei ricordi che io mi porterò dietro di questa stagione incredibile che ci siamo goduti al massimo. GRAZIE”.

