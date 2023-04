Simeone: “Rispetto a inizio anno siamo un’altra squadra. La struttura difensiva è tornata quella che conoscevo”

Diego Simeone ha parlato a Canal + dopo la vittoria contro il Rayo Vallecano.

Queste le sue parole: “Sicuramente la squadra è migliore, si vede. Tutti siamo riusciti a competere allo stesso modo. Le persone che entrano dalla panchina contribuiscono molto. Questo crea molte possibilità per noi. La struttura difensiva è tornata al suo posto, per poter generare il talento che abbiamo attraverso la nostra struttura difensiva. Oggi penso che abbiamo giocato una buona partita fino al settanta e mezzo minuto. Da lì, può succedere che la squadra non abbia finito di risolvere una partita che era quasi finita, e il Rayo aveva la possibilità di pareggiare la partita”.

Sulla vittoria contro il Vallecano: “Il primo gol di Molina arriva da una giocata che abbiamo trascinato insieme a Griezmann. E finalmente Molina è riuscito a segnare perché ha giocato ottime partite. Abbiamo preso una vittoria che alla fine poteva essere difficile per noi”.

Foto: twitter Atletico