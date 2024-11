Simeone raggiunge le 700 panchine con l’Atletico Madrid: “Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tanta longevità”

Sabato, alle 16:15, l’Atletico Madrid affronterà l’Alaves nella 14ª giornata di Liga. Questa sarà la partita numero 700 sulla panchina dei Colchoneros per Diego Simeone, che continua a scrivere la storia del club. Un anno e mezzo dopo aver superato il record di presenze come allenatore di un singolo club spagnolo, “El Cholo” si prepara a centrare un nuovo, importante traguardo. Contro l’Alaves, guiderà la squadra per la 700ª volta, con i Colchoneros attualmente al 3° posto in Liga. In quasi tredici anni a Madrid, l’Atletico di Simeone ha mantenuto la porta inviolata ben 326 volte.