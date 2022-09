Simeone: “Questo Napoli ha voglia di vincere. Scudetto? Vogliamo dare tutto”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Giovanni Simeone, match-winner a San Siro col Milan, ha commentato la vittoria del Napoli, iniziando il proprio intervento parlando del suo gol: “Sono molto contento. Voglio dedicare il gol al papa’ di mia moglie che non sta bene. E’ stato bravo Mario Rui a trovare il movimento giusto. Viviamo queste partite come una famiglia. Politano ha dato tutto in campo e questo ti carica. C’è voglia di vincere, spirito di sacrificio. Alternanza con Raspadori? E’ un bravissimo ragazzo, abbiamo un bellissimo rapporto. E’ una grande persona. Poi è Spalletti a decidere chi mettere in campo, io e Raspadori abbiamo stili di gioco diversi. Tutte le gare sono diverse, noi siamo sempre a disposizione e giocherà chi sceglierà il mister“. Infine, ha concluso il proprio intervento rispondendo alla domanda sullo Scudetto: “Viviamo ogni giorno con voglia di migliorare. Siamo un gruppo giovane e vogliamo dare tutto, pensiamo solo a quello. Il gruppo vuole crescere ogni giorno”.

Foto: Instagram Napoli