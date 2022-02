Simeone: “Quest’anno il nostro obiettivo non è vincere la Liga ma andare in Champions”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato ad AS dopo la vittoria rocambolesca sul Getafe.

Queste le sue parole: “Difficile spiegare una partita che ha avuto tantissime mini partite al suo interno. Loro hanno tirato poche volte in porta, eppure hanno segnato tre gol. L’espulsione ci ha messi in difficoltà, ma siamo stati bravi a reagire. Alla gente dell’Atletico vorrò eternamente bene indipendentemente da come finirà la mia tappa qui, abbiamo la fortuna di avere un gruppo di calciatori che trasmette ancora tanta passione. Dobbiamo accettare il fatto che lo scorso anno abbiamo lottato per vincere e che quest’anno invece lottiamo per andare in Champions”.

Foto: Twitter Atletico