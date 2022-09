Simeone: “Quando si parla di Maradona a Napoli, c’è chi si fa il segno della croce”

Giovanni Simeone, che contro il Liverpool ha siglato il suo primo gol in Champions, ha parlato della propria soddisfazione nell’aver realizzato quello che è, a tutti gli effetti, il sogno della vita, nell’intervista rilasciata a ESPN Argentina. Il “Cholito” ha spiegato: “È impossibile spiegare quello che succede qui. Quando si parla di Diego Maradona, a Napoli c’è gente che si fa il segno della croce, come se fosse Dio. È la verità. Se sostieni un altro club, non vedi cose del genere. Per noi argentini è normale, ma che un popolo così grande, così importante, lo tenga ancora tanto in considerazione è emozionante, così com’è stato emozionante segnare nello stadio che porta il suo nome in una partita contro una squadra forte come il Liverpool”.

Foto: Instagram Simeone