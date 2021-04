Simeone: “Qualcosa dovrà cambiare in meglio. Il passo indietro dell’Atletico decisione migliore”

L’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa pre-partita parlando però della decisione del suo club di lasciare la Super Lega: “Di fronte a dei terremoti come questo, qualcosa dovrà cambiare sicuramente. In meglio. A un certo punto le parti dovranno venirsi incontro. Il passo indietro del club è una cosa buona per i tifosi e la famiglia dell’Atletico. Ho capito subito che il club avrebbe deciso la cosa che credeva migliore per la società. L’altro giorno sono stato consultato e ho detto subito che mi sarei fidato del club. Adesso questa situazione penso che farà bene a tutti”.

Foto: As