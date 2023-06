Simeone: “Qualcosa dentro di me diceva che dovevo venire al Napoli”

Giovanni Simeone ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella trionfale stagione del Napoli. Arrivato nel mercato estivo, l’attaccante argentino è riuscito a dare il suo contributo anche nel percorso in Champions dei partenopei. Ai microfoni di Dazn, Simeone ha ripercorso i primi momenti con la nuova maglia: “Quando uno sente qualcosa dentro di sé, nel cuore, deve andare. Qualcosa dentro di me mi diceva di venire a Napoli, ero sicuro che dovessi venire a giocare qui. Ricordo che alla prima partita ero in panchina con Raspadori e vediamo Kvaratskhelia. Prima di fare gol Kvara fa una giocata pazzesca, a due passi dalla linea del fatto laterale. Io guardo Jack e gli chiedo come fosse possibile che noi due fossimo lì a giocare con certi fenomeni. Mi avevano parlato di lui, i tassisti mi dicevano che c’era un ragazzo fortissimo ed era Kvara”.

Foto: Instagram Simeone