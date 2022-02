Simeone: “Pochi gol? Sono sereno, conta sacrificarsi per la squadra”

A pochissimi minuti dal fischio d’inizio della partita fra Hellas Verona e Venezia, fissato per le ore 15.05, l’attaccante della formazione scaligera Giovanni Simeone ha espresso le sue sensazioni sull’incontro ai microfoni di DAZN. Il centravanti parte commentando il suo momento personale: “Mi sto sacrificando molto per la squadra e questo mi fa essere sereno, il gol mi manca ma mi concentro per aiutare i compagni, che è la cosa più importante”.

Simeone prosegue: “Davanti siamo forti, ma in ogni ruolo abbiamo giocatori che possono far bene, come Tameze che è importante anche sul piano difensivo. Questo sforzo collettivo ci permette di segnare tanto, come stiamo facendo”.

Foto: Instagram Hellas Verona