Simeone: “Per noi è importante preparare il derby, il resto non conta”

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del derby di Madrid, contro il Real. L’argentino è voluto rimanere concentrato sul tema della gara, focus che ha richiesto anche alla sua squadra, ed evitare le polemiche e le varie controversie legate alla gara.

Controversie: “Per noi conta preparare la parta e proseguire sulla linea su cui siamo. Non sto attento a tutto quello che si può commentare e dire, perché capisco la necessità di vendere il prodotto da parte vostra”.

Ansia: “Sono sempre ansioso, nervoso, impaurito, felice, eccitato, con aspettative. Da quando sono arrivato, nulla è cambiato rispetto a ciò che accade oggi. Tutto parte dalla mente. La motivazione, nel calcio come nella vita, è fondamentale”.

Schema: “È difficile cambiare quello che abbiamo fatto in due giorni. Siamo ancora in procinto di arrivare a ciò che crediamo ci dia più equilibrio. Nella ripresa possiamo cambiare ma ci vuole tempo. Da giovedì a domani cambierà poco, sinceramente”.

Il Real: “Il rivale ha perso un giocatore importante come Kroos, o meglio, ha smesso di giocare. Kroos è un giocatore straordinario, necessario in ogni squadra, e stanno ancora cercando quel giocatore che gli dia quella calma per sfruttare il potenziale offensivo”.

La polemica sulle 48 ore in meno di recupero: “Non misuro affatto il tempo. Accettiamo quello che c’è. Quando ci hanno detto di giocare contro il Bilbao, a nessuno importava. A nessuno importava cosa fosse successo nella prima partita. Non ci importa se giochiamo ogni due giorni, ogni tre giorni, ogni cinque giorni. Ci sono persone che lavorano molto bene, bisogna rispettare il loro lavoro”.

Foto: Instagram Atletico Madrid