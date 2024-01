Simeone: “Pasillo al Real? Stima per loro ma rispettiamo i nostri tifosi”

Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Copa del Rey contro il Real Madrid. L’allenatore dell’Atlético spera di poter “vendicare” la sconfitta subita in Supercoppa ai supplementari una settimana fa: “Abbiamo giocato una buona partita per 90 minuti. Alla fine della partita sono riusciti a vincere con merito e ad arrivare alla finale che li ha resi campioni. Domani non c’è margine di errore né per loro né per noi. Abbiamo bisogno della nostra gente”.

Poi ha proseguito parlando della possibilità di fare il pasillo ai Blancos: “Non cambierà nulla dall’ultima volta. Grande stima e saluti all’allenatore e ai giocatori ma prima di tutto c’è la nostra gente, che rispettiamo”.

Infine, sull’ultimo Superclassico: “Hanno la capacità di vincere la partita pur senza avere il controllo. Dobbiamo migliorare individualmente; il calcio è fatto di duelli, le partite finiscono per essere duelli e chi vince più duelli ha le maggiori possibilità di portare a casa la partita. Quando miglioreremo sotto questo aspetto, miglioreremo come squadra”.

Foto: Instagram Atletico Madrid