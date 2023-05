Simeone: “Papà è invidioso perché ho vinto lo scudetto a Napoli. Che emozione essere l’argentino dopo Maradona ad averlo conquistato”

Il Cholito Simeone a Sky Sport ha commentato così l’emozionante festa di ieri sera: “Emozione incredibile vincere uno scudetto da argentino, dopo Diego ci sono riuscito io. Ancora non ci credo, vorrei passare le prossime settimane a girare per la città per vedere la gioia dei tifosi. Le partite con Atalanta e Roma, eravamo in difficoltà e le abbiamo ribaltate. Poi dopo la vittoria contro la Juve abbiamo realizzato che mancava davvero poco”.

Sulla presenza del padre al Maradona: “È venuto in questi giorni solo per festeggiare con me, è un a normale relazione padre-figlio. Sicuramente è invidioso perché ho vinto lo scudetto al Napoli”.

Foto: Instagram Napoli