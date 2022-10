Simeone: “Non conta quanto gioco, ma la qualità. Mi sento napoletano”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha commentato la vittoria sul campo della Cremonese: “E’ sempre bello aiutare i ragazzi. Abbiamo fatto bene, lottando fino all’ultimo e prendendoci tre punti importanti. L’energia me la dà il gruppo, la tifoseria che è molto carica e fa caricare anche noi. Con tutta questa gente dobbiamo continuare così. Titolare? L’importante è fare minuti. Ho imparato tanto nella vita che quello che conta è la qualità del tempo. Mi è capitato di giocare tutta la partita e non fare niente, conta la qualità. Obiettivi? Noi vogliamo migliorare, ci concentriamo solo su quello. Il Napoli poi lotta sempre per qualcosa importante e noi lo faremo in ogni partita”. Infine, ha proseguito parlando dell’alchimia che si è creata con i tifosi azzurri: “Non lo so, ho sempre detto che mi sento come loro, un po’ argentino e un po’ italiano perché sono cresciuto qui da piccolo e ora sono di nuovo qui. Io continuerò a fare il mio”.

Foto: Instagram Simeone