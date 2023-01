Simeone: “Non c’è soddisfazione migliore di allenare e giocare nell’Atletico. E sarà sempre così”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha commentato la vittoria contro l’Osasuna.

Queste le sue parole: “All’Atletico Madrid c’è un modo di vivere e di sentire le partite, qualcosa può andare storto ma non bisogna mai smettere di lottare. Siamo fuori dalla Champions League e dalla Copa del Rey, ma la motivazione è giocare per Atletico deve esserci sempre. Finché sono qui, non ho difficoltà a pretendere questo. Viviamo sull’illusione e nessuno me la toglierà finché sono qui, quindi andiamo avanti partita dopo partita con tranquillità. Non c’è motivazione maggiore che giocare nell’Atletico Madrid, sarà così fino alla fine”.

Foto: twitter Atletico