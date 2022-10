Simeone: “Noi siamo davvero obbligati a vincere. Xabi Alonso? Ha delle idee di calcio molto chiare, lo si è visto anche quando ha allenato la Real Sociedad B”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, a parlare è stato il tecnico dell’Atletico Madrid, Simeone: “Siamo abituati a questo tipo di partite, noi giochiamo sempre per vincere anche se in questo caso ne abbiamo davvero il bisogno. Abbiamo l’obbligo di portare a casa la vittoria. Il Bayer è una squadra molto veloce davanti, dobbiamo cercare di sviluppare il nostro miglior gioco per cercare di fermarli”. Sul tecnico dei tedeschi, Xabi Alonso: “È stato un giocatore straordinario, con una classe straordinaria. Anche in Germania ha lasciato qualcosa di molto importante, adesso gli hanno dato la bellissima opportunità di gestire una squadra. Ha delle idee di calcio molto chiare, lo si è visto anche quando ha allenato la Real Sociedad B”.

Foto: twitter Simeone