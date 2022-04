Un gol per entrare nella storia. Questo il titolo da assegnare a Giovanni Simeone, poco fa in gol per l’Hellas Verona contro il Genoa: come apprendiamo da Opta, il Cholito è il secondo giocatore in tutta la storia degli scaligeri capace di segnare più di 15 gol in una singola stagione di Serie A (prima di lui solo Luca Toni, che ha realizzato 20 reti nel 2013/14 e 22 nel 2014/15).

Foto: Twitter Hellas Verona