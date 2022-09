Simeone nella storia dell’Atletico: è l’allenatore con più presenze sulla panchina dei Colchoneros

L’Atletico Madrid è caduto in casa per 2-1 contro il Real Madrid, ma nonostante la delusione per la sconfitta dei Colchoneros, la serata di oggi è storica per Diego Pablo Simeone, adesso l’allenatore con più partite sulla panchina dei Colchoneros. Con i suoi 408 gettoni ufficiali da tecnico della prima squadra biancorossa, ha sorpassato una volta per tutta Luis Aragones.

Foto: Uefa.com