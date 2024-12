Simeone: “Mostri sacri come Real Madrid e Barcellona si battono sapendo soffrire, con una squadra compatta”

Il Cholo Simeone ha vinto per la prima volta da allenatore in casa del Barcellona. L’Atletico si prende la vetta della Liga e passerà le feste natalizie al comando.

Il tecnico ha così parlato a fine gara: “Sono felice, non posso mentire. La squadra ha sofferto. Il Barcellona gioca molto bene, attacca sempre. Oggi abbiamo avuto una bella serata difensiva per molti, Oblak soprattutto. Questo ci ha permesso di sopravvivere. Il secondo tempo è stato più giocato. Abbiamo avuto l’1-1 di Barrios. Loro ne hanno avuti tanti. Noi abbiamo avuto forza. Con così tanto attacco da parte dell’avversario, puoi diventare disordinato, invece non lo siamo stati. La squadra è stata paziente e ha approfittato di un contro per segnare un grande gol. Il gol di Sorloth è un grande gol”.

La forza del gruppo: “I giocatori sono preparati per competere. La cosa più forte che abbiamo è il gruppo. Il gruppo lo dimostra con i fatti. I cambiamenti quando arrivano, li fanno davvero. Questo vogliamo noi allenatori. Che tutti possano essere a bordo allo stesso modo. Il nostro modo di competere con due mostri come Real Madrid e Barça è avere tutta la squadra in buona forma”.

Su Sorloth: “Sorloth è stato freddo. Abbiamo parlato con lui tre o quattro settimane fa. Ha interpretato il suo ruolo al meglio, ci tira fuori dai problemi, arriva da dietro e segna. Per fortuna oggi abbiamo ottenuto una grande vittoria”.

Poi sul Barcellona ammette: “Non ho dubbi che tutte le partite che il Barcellona ha perso, non le meritava di perdere. Con Leganés e Las Palmas hanno avuto tante occasioni da gol ma il calcio ha queste situazioni. Quando il gol non arriva, comincia a essere un problema. Approccio minore dei miei rispetto al Barcellona? Capisco tutto, non ho problemi con l’opinione di nessun giornalista, ognuno pensa quello che vede e non penso che sia brutto”.

Foto: sito Atletico Madrid