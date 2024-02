Simeone: “Morata? Spero non sia grave. Inter? Loro giocano venerdì, noi sabato”

Serata sfortunata per l‘Atletico Madrid, sconfitto dal Siviglia e costretto a registrare anche l’infortunio di Alvaro Morata. Intervenuto in conferenza stampa, Diego Simeone ha parlato delle condizioni dell’attaccante spagnolo.

Queste le sue parole: “Domani lo staff medico vi saprà dire qualcosa in più. Noi speriamo che sia una cosa non grave, confidiamo che l’infortunio sia il meno serio possibile”.

Sul momento della squadra: “In questo momento non si tratta di stare tranquilli, sono orgoglioso del secondo tempo della squadra. Abbiamo avuto opportunità, ma la palla non è entrata. Dobbiamo approfittare di questa settimana in cui avremo tempo per lavorare. L’Inter gioca venerdì, noi giochiamo sabato”.

Foto: twitter Atletico