Simeone: “Morata? Sarà motivato, vorrà trasformare i fischi in applausi”

In vista della gara di questa sera contro il Villarreal, il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha commentato: “Motivazione. Sicuramente quello che verrà in mente a Morata sarà di essere più motivato, di tramutare i fischi con gli applausi. E’ un giocatore molto importante per noi e queste situazioni ci spingono a voler fare di più le cose bene”.

Foto: Instagram Morata